Один из 22 подсудимых участников «Азова»* скончался в российском регионе

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В Ростове-на-Дону умер один из 22 подсудимых участников украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом информирует ТАСС.
Речь идет об Александре Ищенко, который скончался прямо в СИЗО. Причина его смерти не уточняется.
На заседании в Южном окружном военном суде адвокат попросил суд истребовать справку о смерти Ищенко. Судья удовлетворил данное ходатайство.
Отмечается, что во время заседания большинство фигурантов дела не признали вину, лишь часть подсудимых признали ее частично и подтвердили участие в запрещенной организации.
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*Внесен в список террористических организаций и запрещен в России
На заседании в Южном окружном военном суде адвокат попросил суд истребовать справку о смерти Ищенко. Судья удовлетворил данное ходатайство.
Отмечается, что во время заседания большинство фигурантов дела не признали вину, лишь часть подсудимых признали ее частично и подтвердили участие в запрещенной организации.
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*Внесен в список террористических организаций и запрещен в России
Екатерина Коршунова