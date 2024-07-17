Освобождение Новосёловки и штурм Лозоватского, боевики «Азова»* в Харькове: последние новости СВО

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Над Харьковом заметили британский учебный самолёт, а затем туда были переброшены боевики «Азова»*. ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ, при этом 17 июля Россия и Украина могут произвести обмен военнопленными.
О самых актуальных новостях на 17 июля 2024, связанных с проведением специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».
Американское правительство выдало Владимиру Зеленскому «карт-бланш» на нанесение ударов по территории РФ западным оружием, об этом в интервью ТАСС сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, в Штатах всё ещё рассчитывают «отсидеться за океаном». Они серьёзно недооценивают Россию как противника и до сих пор не осознают, какие последствия могут настигнуть США и весь мир в целом.
Полищук также подчеркнул, что и атака на Севастополь 23 июня была совершена руками американского правительства, поскольку Киеву не может самостоятельно запускать ракеты ATACMS. Напомним, в тот день погибли четверо гражданских, более 150 человек получили ранения.
Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат награду в 15 миллионов рублей.
«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — написал исполнительный директор компании «ФОРЭС» Илья Потанин в своём Telegram-канале.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, первые американские истребители будут переданы ВСУ уже этим летом. Точное число боевых самолётов, которые получит Киев, не уточняется.
Бойцы российской группировки «Север» захватили украинские позиции и взяли в плен боевиков ВСУ. По информации Минобороны, Вооружённых силы РФ использовали беспилотники, чтобы обнаружить скопление ВСУ на их позициях.
Благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха ВС РФ удалось уничтожить сразу три опорных пункта противника, уточнили в ведомстве. При этом направление, на котором произошёл захват пленных и позиций, не раскрывается.
В 18:26 16 июля над территорией Харьковской области был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Британское судно пролетало над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области.
При этом воздушное пространство над территорией Украины закрыто с начала специальной военной операции.
Российские силы завершают разгром посёлка Новосёловка Первая на Авдеевско-Покровском направлении, об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В настоящий момент ВС РФ занимают западную часть населённого пункта, закрепляются в подвальных помещениях и продолжают захватывать в плен боевиков ВСУ. Эту информацию подтверждают и украинские Telegram-каналы.
Также на Авдеевско-Покровском направлении ВС РФ удалось прорваться в поселение Лозоватовское, заняв большую его часть. Масштабное продвижение ВС РФ признал и работающий на ГУР ресурс DS, на своей карте закрасив в красный цвет большую часть посёлка.
Киевский режим перебросил в Харьков боевиков «Азова»* и колонну техники иностранных наёмников. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, минувшей ночью в Харьков были переброшены личный состав, автомобили с боекомплектами, РСЗО «Град» и автомобили, на которых нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*.
17 июля Россия и Украина планируют произвести обмен 180 военнопленными, сообщает Bloomberg. Шестой с начала 2024 года обмен будет произведён при посредничестве ОАЭ. Каждая из сторон освободит по 90 пленных. Официально информацию агентства ещё никто не подтвердил.
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*Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ
США разрешили Зеленскому бить по территории РФ
Американское правительство выдало Владимиру Зеленскому «карт-бланш» на нанесение ударов по территории РФ западным оружием, об этом в интервью ТАСС сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, в Штатах всё ещё рассчитывают «отсидеться за океаном». Они серьёзно недооценивают Россию как противника и до сих пор не осознают, какие последствия могут настигнуть США и весь мир в целом.
Полищук также подчеркнул, что и атака на Севастополь 23 июня была совершена руками американского правительства, поскольку Киеву не может самостоятельно запускать ракеты ATACMS. Напомним, в тот день погибли четверо гражданских, более 150 человек получили ранения.
Награда за сбитый F-16 составит 15 млн рублей
Военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат награду в 15 миллионов рублей.
«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей», — написал исполнительный директор компании «ФОРЭС» Илья Потанин в своём Telegram-канале.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, первые американские истребители будут переданы ВСУ уже этим летом. Точное число боевых самолётов, которые получит Киев, не уточняется.
ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ
Бойцы российской группировки «Север» захватили украинские позиции и взяли в плен боевиков ВСУ. По информации Минобороны, Вооружённых силы РФ использовали беспилотники, чтобы обнаружить скопление ВСУ на их позициях.
Благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха ВС РФ удалось уничтожить сразу три опорных пункта противника, уточнили в ведомстве. При этом направление, на котором произошёл захват пленных и позиций, не раскрывается.
Над Харьковом заметили британский самолёт
В 18:26 16 июля над территорией Харьковской области был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Британское судно пролетало над разными областями Украины, в том числе Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Также самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области.
При этом воздушное пространство над территорией Украины закрыто с начала специальной военной операции.
ВС РФ завершают освобождение Новосёловки 1-й
Российские силы завершают разгром посёлка Новосёловка Первая на Авдеевско-Покровском направлении, об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В настоящий момент ВС РФ занимают западную часть населённого пункта, закрепляются в подвальных помещениях и продолжают захватывать в плен боевиков ВСУ. Эту информацию подтверждают и украинские Telegram-каналы.
ВС РФ заняли большую часть Лозоватского
Также на Авдеевско-Покровском направлении ВС РФ удалось прорваться в поселение Лозоватовское, заняв большую его часть. Масштабное продвижение ВС РФ признал и работающий на ГУР ресурс DS, на своей карте закрасив в красный цвет большую часть посёлка.
В Харьков перебросили боевиков «Азова»*
Киевский режим перебросил в Харьков боевиков «Азова»* и колонну техники иностранных наёмников. Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, минувшей ночью в Харьков были переброшены личный состав, автомобили с боекомплектами, РСЗО «Град» и автомобили, на которых нанесены грузинские флаги и шеврон группировки «Азов»*.
Россия и Украина обменяются 180 пленными
17 июля Россия и Украина планируют произвести обмен 180 военнопленными, сообщает Bloomberg. Шестой с начала 2024 года обмен будет произведён при посредничестве ОАЭ. Каждая из сторон освободит по 90 пленных. Официально информацию агентства ещё никто не подтвердил.
Читайте также:
Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове
Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году
Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ
*Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ
Евгения Парфентьева