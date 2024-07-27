Berliner Zeitung: «Азов»* отменил акции в Берлине из-за протестов немцев

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Боевикам украинского националистического объединения «Азов»* пришлось отменить намеченное выступление в Берлине. Во время мероприятия они собирались поделиться боевым опытом и призвать вступать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Эта своеобразная рекламная акция вызвала массовые протесты немецких граждан, пишет издание Berliner Zeitung. Несколько левых группировок и организаций выступили с резкой критикой этой инициативы, указав, что украинское подразделение пропагандирует ультраправые и фашистские идеалы, а его лидер, как утверждается, является неонацистом.
Объединение левых организаций подало заявку на проведение одновременной контрдемонстрации. Представители партии «Союз Сары Вагенкнехт» также пообещали поддержать протестующих. В результате выступление «Азова»* отменили «по соображениям безопасности». Подобные акции, намеченные в Гамбурге, Кёльне, Роттердаме и Брюсселе также были отменены. Однако в Вильнюсе и Варшаве они всё-таки состоятся, заключают авторы публикации.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов