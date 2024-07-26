Петербуржца осудили на 10 лет за подготовку целей для БПЛА Украины

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На десять лет колонии за подготовку целей для украинских беспилотников осудили жителя Петербурга Вячеслава Л. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ФСБ. Осужденного ждет колония строгого режима.
Следствие изучило телефон 34-летнего злоумышленника, обнаружив переписку Вячеслава с представителями запрещенной в России организации. Подтверждено, что фигурант передавал документы для вступления в нее, а также найдены фото и координаты, где расположен стратегический объект.
По данным следователей, осужденный сам связался с участниками организации, заявив, что хочет работать против ВС РФ. У мужчины был маршрут Петербург — Москва — Стамбул — Польша — Украина.
Однако при попытке покинуть город его задержали силовики. Вячеслав Л. признал вину, рассказав, что по заданию координаторов провел изучение «промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА».
Он осужден по статьям о подготовке к госизмене, сотрудничестве с иностранной организацией, а также о подготовке к участию в террористической деятельности организации.
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По данным следователей, осужденный сам связался с участниками организации, заявив, что хочет работать против ВС РФ. У мужчины был маршрут Петербург — Москва — Стамбул — Польша — Украина.
Однако при попытке покинуть город его задержали силовики. Вячеслав Л. признал вину, рассказав, что по заданию координаторов провел изучение «промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА».
Он осужден по статьям о подготовке к госизмене, сотрудничестве с иностранной организацией, а также о подготовке к участию в террористической деятельности организации.
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Никита Кротов