Один из боевиков теракта в Дагестане мог состоять в «Справедливой России»

Фото: IStock/zabelin
Один из боевиков, участвовавших в теракте в Дагестане, занимал должность председателя совета отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе, сообщает в своем Телеграм-канале "Осторожно, новости".
«В последнее время, по нашим данным, он занимался продажей и обслуживанием платежных терминалов», — пишут в медиа.
36-летний Али Закаригаев возглавлял отделение СРЗП в Сергокалинском районе. Накануне он участвовал в нападении на Дербент и был ликвидирован в результате спецоперации силовых служб.
Ранее из СМИ стало известно об участии в теракте сыновей главы района Магомеда Омарова. Он признался, что несколько лет знал о радикальных убеждениях своих детей и о том, что они являются последователями ваххабизма. При этом сам он, с его слов, не поддерживает радикальные идеи и давно не разговаривал с сыновьями, сообщает Телеграм-канал Baza.
Читайте также
Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»
Патриарх Кирилл: Враги России пытаются столкнуть христианство и ислам
В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
Олег Дикий