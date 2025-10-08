Телефоны пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых отключились во время метели

08 октября 2025, 09:28

Фото: iStock/Pinkypills

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали во время похода в горной местности. Их телефоны в последний раз появлялись в Сети поздним вечером в день исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Напомним, супружеская пара с пятилетней дочерью 28 сентября отправилась в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин Партизанского района. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

«28 сентября в день исчезновения в 22:30 последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать», — говорится в сообщении.