Авиация и дроны активно ищут пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае
В Партизанском районе продолжаются поиски семьи Усольцевых. За последние сутки поисковые группы провели масштабную авиаразведку с использованием трех самолетов волонтерской организации и трех БПЛА, обследовав территорию площадью 427,9 квадратных километров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края.
Наземные группы за эти же сутки обследовали 23 квадратных километра лесного массива и 179 километров лесных дорог. В операции участвовали 234 человека и 51 единица техники.
Общая площадь поисков с нарастающим итогом достигла 382 квадратных километров леса и 4830 километров дорог.
Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае
Семья из Железногорска — Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина — прибыли в поселок Кутурчин 27 сентября для однодневного похода.
Несмотря на отмену организованного турпохода из-за плохой погоды, они самостоятельно отправились к скале Буратинка на следующий день, взяв с собой летнюю одежду, небольшие рюкзаки и собаку.
По информации МЧС, поиски семьи планируется продолжать, несмотря на сложные погодные условия.