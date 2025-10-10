Авиация и дроны активно ищут пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае

10 октября 2025, 05:31

Фото: iStock/edb3_16

В Партизанском районе продолжаются поиски семьи Усольцевых. За последние сутки поисковые группы провели масштабную авиаразведку с использованием трех самолетов волонтерской организации и трех БПЛА, обследовав территорию площадью 427,9 квадратных километров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края.





Наземные группы за эти же сутки обследовали 23 квадратных километра лесного массива и 179 километров лесных дорог. В операции участвовали 234 человека и 51 единица техники.



Общая площадь поисков с нарастающим итогом достигла 382 квадратных километров леса и 4830 километров дорог.



