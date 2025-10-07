Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
Появилась новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае — они могли провалиться в ущелье близ урочища Буратинка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Последний раз телефоны пропавших выходили в сеть 28 сентября около 22:30 (местное время) именно в районе горы. В связи с этим в планах тщательное обследование скалистой местности.
Поисковые работы продолжаются по сей день. Однако использованию беспилотников препятствует сильный ветер.
Напомним, супружеская пара с пятилетней дочерью отправилась в поход 28 сентября. С тех пор об их судьбе ничего не известно. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.
