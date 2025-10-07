Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

07 октября 2025, 19:38

ТАСС: семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в скалах Красноярского края

Фото: iStock/avtk

Появилась новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае — они могли провалиться в ущелье близ урочища Буратинка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.