Достижения.рф

Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

ТАСС: семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в скалах Красноярского края
Фото: iStock/avtk

Появилась новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае — они могли провалиться в ущелье близ урочища Буратинка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Последний раз телефоны пропавших выходили в сеть 28 сентября около 22:30 (местное время) именно в районе горы. В связи с этим в планах тщательное обследование скалистой местности.

Поисковые работы продолжаются по сей день. Однако использованию беспилотников препятствует сильный ветер.

Напомним, супружеская пара с пятилетней дочерью отправилась в поход 28 сентября. С тех пор об их судьбе ничего не известно. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0