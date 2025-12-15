Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» впервые дал показания в суде
Один из предполагаемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни* впервые выступил с показаниями в суде. Об этом РИА Новости сообщил участник процесса.
По его словам, допрос начали именно с Фаридуни*. Тот подробно отвечал по-русски, без подсказок и записей. Подсудимый заявил, что признаёт вину, однако из его слов следует, что он, как утверждается, не до конца осознавал свои действия. Допрос продолжат на следующем заседании.
Второй Западный окружной военный суд в начале августа приступил к рассмотрению дела по существу в выездном формате — в здании Мосгорсуда. Вскоре слушания закрыли для публики по ходатайству прокурора, который сослался на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
В декабре обвинение завершило представление доказательств.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматов по людям в здании и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.
На скамье подсудимых — 19 человек. Тринадцати из них вменяют непосредственное участие в терроризме, остальные обвиняются в содействии террористической деятельности.
