Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» впервые дал показания в суде

15 декабря 2025, 21:38

РИА Новости: фигурант дела о теракте в «Крокусе» впервые дал показания в суде

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Один из предполагаемых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни* впервые выступил с показаниями в суде. Об этом РИА Новости сообщил участник процесса.