Пропавшую больше двух недель 18-летнюю девушку обнаружили мертвой на Урале
Пропавшую более двух недель назад 18-летнюю жительницу Екатеринбурга нашли погибшей. Об этом сообщили «МК» представители поискового отряда.
Гражданка ушла из дома 27 ноября, а с 28-го перестала выходить на связь. Что она надела в момент исчезновения, близким было неизвестно. О ее смерти стало известно вечером 15 декабря.
По словам знакомой, с которой пообщался портал E1.RU, за несколько дней до пропажи девушка жаловалась на свою жизнь и планировала лечь на лечение в наркологическую клинику. Также отмечается, что у нее были проблемы с алкоголем.
Факт гибели подтвердили в региональном Следственном комитете и ГУ МВД. В правоохранительных органах сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
