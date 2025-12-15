Пропавшую больше двух недель 18-летнюю девушку обнаружили мертвой на Урале

15 декабря 2025, 20:39

Пропавшую жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой спустя более двух недель

Фото: istockphoto/blinow61

Пропавшую более двух недель назад 18-летнюю жительницу Екатеринбурга нашли погибшей. Об этом сообщили «МК» представители поискового отряда.