Достижения.рф

Пропавшую больше двух недель 18-летнюю девушку обнаружили мертвой на Урале

Пропавшую жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой спустя более двух недель
Фото: istockphoto/blinow61

Пропавшую более двух недель назад 18-летнюю жительницу Екатеринбурга нашли погибшей. Об этом сообщили «МК» представители поискового отряда.



Гражданка ушла из дома 27 ноября, а с 28-го перестала выходить на связь. Что она надела в момент исчезновения, близким было неизвестно. О ее смерти стало известно вечером 15 декабря.

По словам знакомой, с которой пообщался портал E1.RU, за несколько дней до пропажи девушка жаловалась на свою жизнь и планировала лечь на лечение в наркологическую клинику. Также отмечается, что у нее были проблемы с алкоголем.

Факт гибели подтвердили в региональном Следственном комитете и ГУ МВД. В правоохранительных органах сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0