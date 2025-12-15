Роженица в самолете спровоцировала драку на борту
У беременной пассажирки рейса Air Arabia во время полета в Турцию начались роды. Как пишет Daily Mail, у нее отошли воды, что в итоге привело к конфликту и драке на борту.
По информации издания, самолет следовал из Рабата (Марокко) в Стамбул, однако из-за состояния женщины капитан запросил экстренную посадку в Пальме на острове Майорка (Испания). Пассажирке оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу.
Из-за инцидента вылет задержали примерно на два часа.
Перед повторным взлетом одна из пассажирок поднялась со своего места и потребовала у экипажа объяснить причину задержки. В ответ, как утверждается, сотрудники авиакомпании грубо одернули ее фразой «Сядьте, женщина».
После этого группа из семи мужчин и двух женщин устроила дебош и напала на бортпроводников, нанеся им побои. Капитан вызвал полицию.
В результате нарушителей порядка задержали, предъявили им обвинения в угрозе безопасности полета и отпустили под залог. Шесть пассажиров депортировали, двоих поместили в центр для нелегальных мигрантов.
Еще одного участника инцидента повторно арестовали после драки с соотечественником и конфликта с полицией уже в здании суда.
Читайте также: