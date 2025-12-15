Роженица в самолете спровоцировала драку на борту

15 декабря 2025, 21:13

Драка на рейсе Air Arabia в Турцию началась из-за беременной пасссажирки

Фото: istockphoto/Liderina

У беременной пассажирки рейса Air Arabia во время полета в Турцию начались роды. Как пишет Daily Mail, у нее отошли воды, что в итоге привело к конфликту и драке на борту.