Самый молодой террорист по делу «Крокуса» пожаловался на грубое задержание
19-летний фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» намеревается пожаловаться на российских силовиков из‑за слишком жесткого задержания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации источника, речь идет о защите Мухаммадсобира Файзова*. Утверждается, что на следующий день после теракта в марте 2024 года подозреваемых пытались остановить в автомобиле. После стрельбы машина, в которой находились фигуранты, перевернулась, и часть группы скрылась в лесу, включая Файзова*.
Сообщается, что он забрался на дерево примерно на 20-метровую высоту и не реагировал на требования сдаться, а также на предупредительные выстрелы. Тогда силовики привлекли лесника. Дерево спилили, после чего Файзов* упал вместе с ним и оказался в больнице, говорится в материале.
В суд его, по данным источников, привезли на каталке, при этом он якобы пострадал сильнее других задержанных.
Читайте также: *Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга