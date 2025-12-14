Самый молодой террорист по делу «Крокуса» пожаловался на грубое задержание

14 декабря 2025, 20:07

Защита молодого террориста по делу «Крокуса» пожалуется на его грубое задержание

Фото: istockphoto/Yingko

19-летний фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» намеревается пожаловаться на российских силовиков из‑за слишком жесткого задержания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.