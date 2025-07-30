«Остались только стены»: Под Самарой пожар уничтожил шесть цыганских домов
Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 30 июля в Самарской области. В результате возникшего пожара огнём было уничтожено несколько жилых домой. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Спасателям около полуночи поступило сообщение о пожаре в посёлке Придорожный. Пожарные, которые приехали на улицу Каширскую, установили, что горят шесть жилых домов, являющихся самовольными постройками. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.
84 сотрудника экстренных служб и 25 спецмашин за несколько часов смогли ликвидировать открытое горение. Однако огонь дотла уничтожил все строения. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет, а причины случившегося устанавливаются. Отмечается, что сгоревшие дома были временным жильём для табора, который уже покинул территорию.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где на территории школы прогремели взрывы.
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