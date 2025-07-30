«Остались только стены»: Под Самарой пожар уничтожил шесть цыганских домов

30 июля 2025, 14:59

В Волжском районе Самарской области дотла сгорели цыганские дома

Фото: МЧС Самарской области

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 30 июля в Самарской области. В результате возникшего пожара огнём было уничтожено несколько жилых домой. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.