Один из летевших с президентом Ирана был жив еще около часа после крушения

Фото: iStock/MMADIA
Один из погибших в авиакатастрофе с президентом Ирана Раиси — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения вертолета.
Об этом сообщает агентство IMNA. Как рассказал начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами, имам связался с главой администрации президента по телефону. Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. На его теле было меньше ожогов, чем у других погибших.
Тела остальных были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК. Всего погибло восемь человек, добавили там.
Ранее в Иране назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с президентом страны Эбрахим Раиси на борту.
Читайте также:
Появились кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким БПЛА
Иранист Фёдорова: В переходной период в политике Ирана не ожидается изменений
Экс-глава МИД Ирана: к крушению вертолета Раиси причастны США
Тела остальных были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК. Всего погибло восемь человек, добавили там.
Ранее в Иране назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с президентом страны Эбрахим Раиси на борту.
Читайте также:
Появились кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким БПЛА
Иранист Фёдорова: В переходной период в политике Ирана не ожидается изменений
Экс-глава МИД Ирана: к крушению вертолета Раиси причастны США
Алёна Самарева