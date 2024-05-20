Один из летевших с президентом Ирана был жив еще около часа после крушения

Семья в Левашинском районе Дагестана организовала протест возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без ее согласия. Согласно информации издания Baza в Telegram-канале, родственники утверждают, что девушка была похищена другим местным жителем, с которым она была засватана.