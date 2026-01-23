Достижения.рф

В Ленинградской области подросток умер после урока физкультуры

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Выборгском районе Ленинградской области скончался 14-летний школьник. Трагедия произошла накануне днём в школе посёлка Победа.



Как сообщает 78.кг, восьмикласснику стало плохо во время урока физкультуры. Подросток сел на пол, после чего у него начались судороги. Учителя и сотрудники школы попытались оказать первую помощь до прибытия медиков. Врачи приехали примерно через 15 минут.

Школьника экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Как сообщается, у подростка был врождённый порок сердца. В образовательном учреждении этой информации не имели. В феврале ему планировали провести операцию по замене сердечного клапана.

Занятия проходили в Победовском филиале Рощинского центра образования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Следственное управление СК по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Иван Мусатов

