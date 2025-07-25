Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков сознался в преступлении

25 июля 2025, 05:18

Один из обвиняемых подростков сознался в поджоге леса у Атамановки в Забайкалье

Фото: iStock/Toa55

Двое несовершеннолетних обвиняются в умышленном поджоге леса возле поселка Атамановка в Забайкальском крае, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Один подросток полностью признал свою вину, второй отказался давать показания. Об этом РИА Новости сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.





По данным следствия, лесному фонду причинен ущерб, превышающий 322 миллиона рублей. Читинский районный суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для обоих 16-летних обвиняемых. Уточняется, что один из подростков проживает в детском доме. Этот юноша признал вину полностью.





«Второй живёт в семье, он воспользовался статьёй 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом)», — пояснил собеседник РИА Новости.