«Главное — не торопить процесс»: Лиана Шульгина рассказала о том, как дочь просила отдать младшего брата в детдом
Лиана Шульгина удивила подписчиков новостью, что ее дочь Селин просила отдать младшего брата Мирона в детдом после его рождения. Однако временем девочка полюбила малыша и стала ему настоящей помощницей. На последних фото заметно, как близки дети.
Молодая невестка певицы Валерии в личном блоге рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после рождения сына Мирона. Старшая дочь Селин тяжело приняла появление брата, часто капризничала, плакала и даже предлагала родителям «отдать его обратно» или в детский дом.
Девочка всеми силами стремилась привлечь к себе внимание, видимо опасаясь, что родители полностью «переключатся» на нового члена семьи. Однако спустя два месяца ситуация изменилась: Селин начала играть с Мироном и постепенно сблизилась с мальчиком.
«Теперь это просто какая-то сказка. Селин играет с Мироном, защищает его, говорит, какой он хорошенький и миленький, и как сильно любит его. Она стала настоящей помощницей», — порадовалась Лиана.Лиана отметила, что терпение и время помогли дочери адаптироваться к переменам в семье, подчеркнув важность не торопить этот процесс.
Недавно малышу стукнуло 3 месяца, и Шульгина опубликовала в своем блоге милые кадры семейного празднования. На фото и видео заметно, что любовь Селин к брату настоящая, и тот отвечает взаимностью.
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