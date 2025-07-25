«Главное — не торопить процесс»: Лиана Шульгина рассказала о том, как дочь просила отдать младшего брата в детдом

25 июля 2025, 05:00

Лиана Шульгина рассказала о прошлых просьбах дочери отдать младшего брата в детдом

Лиана Шульгина (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Лиана Шульгина удивила подписчиков новостью, что ее дочь Селин просила отдать младшего брата Мирона в детдом после его рождения. Однако временем девочка полюбила малыша и стала ему настоящей помощницей. На последних фото заметно, как близки дети.





Молодая невестка певицы Валерии в личном блоге рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после рождения сына Мирона. Старшая дочь Селин тяжело приняла появление брата, часто капризничала, плакала и даже предлагала родителям «отдать его обратно» или в детский дом.



Девочка всеми силами стремилась привлечь к себе внимание, видимо опасаясь, что родители полностью «переключатся» на нового члена семьи. Однако спустя два месяца ситуация изменилась: Селин начала играть с Мироном и постепенно сблизилась с мальчиком.



Лиана Шульгина с детьми (Фото: Instagram* @lianashulginaa)



«Теперь это просто какая-то сказка. Селин играет с Мироном, защищает его, говорит, какой он хорошенький и миленький, и как сильно любит его. Она стала настоящей помощницей», — порадовалась Лиана.