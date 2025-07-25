«Желаю сил моим недалеким врагам»: Отметивший юбилей Богомолов ответил хейтерам после слов о поддержке от Собчак

25 июля 2025, 04:12

Богомолов после празднования 50-летия пожелал сил своим недалеким врагам и недругам

Константин Богомолов (Фото: Instagram* @konbog75)

Режиссёр Константин Богомолов резко ответил хейтерам, не принимающим его звание заслуженного деятеля искусств. Поддержка Ксении Собчак вдохновила режиссера на смелые слова в адрес критиков. Свою благодарность к тем, кто поздравил его с недавним юбилеем, и ироничный комментарий в сторону злых языков Богомолов опубликовал в личном блоге.





50-летний худрук Театра на Малой Бронной, отметивший юбилей 23 июля, поднял вокруг себя волну споров, когда получил звание заслуженного деятеля искусств. В ответ на критику Богомолов заявил, что негатив исходит от узко мыслящих людей, не понимающих его творчества. Режиссер подчеркнул, что негативное общественное мнение его мало волнует, когда есть доказательства положительным откликам на его творчество.





«Всем, кто злобится и не может успокоиться — желаю сил. Вам, мои скучные недруги и недалекие враги, еще не раз придется убеждать новые и новые поколения, что Богомолов — это фис. А новые и новые поколения будут снова и снова ломиться на мои спектакли и мечтать работать со мной», — заявил он.