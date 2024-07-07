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Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году избил фитнес-инструктора, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Новости Live».
По его данным, фитнес-инструктор грубо разговаривал с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Имена бойца и причины конфликта также не приводятся.
Через некоторое время Ганул подошел к своему тренеру по фитнесу и избил его за слова, которые он сказал солдату. Пострадавшего отвели в автобус военных. По словам Ганула, сотрудники военкомата выдали инструктору по фитнесу повестку и отвезли его на прохождение военно-медицинской комиссии.
9 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о сносе памятников воинской славы в России.
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Через некоторое время Ганул подошел к своему тренеру по фитнесу и избил его за слова, которые он сказал солдату. Пострадавшего отвели в автобус военных. По словам Ганула, сотрудники военкомата выдали инструктору по фитнесу повестку и отвезли его на прохождение военно-медицинской комиссии.
9 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о сносе памятников воинской славы в России.
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Александр Климов