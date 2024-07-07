В Днепропетровской области Украины прогремел ряд взрывов

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В Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины произошел ряд взрывов, передает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
Прочие подробности на данный момент не приводится.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была в таких областях, как Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская.
6 июля сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе объявлена не была.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была в таких областях, как Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская.
6 июля сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе объявлена не была.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов