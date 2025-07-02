Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» получил тюремный срок

02 июля 2025, 10:13

SHOT: музыканта Владимира Бурдина приговорили к 3 годам колонии за нападение

Фото: iStock/9parusnikov

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации», автор песни «Вечно молодой, вечно пьяный» Владимир Бурдин осуждён на три года колонии за нападение с ножом на человека, сообщает телеграм-канал SHOT.