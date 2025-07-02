Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» получил тюремный срок
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации», автор песни «Вечно молодой, вечно пьяный» Владимир Бурдин осуждён на три года колонии за нападение с ножом на человека, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, музыкант напал на оппонента во время вечеринки в ноябре 2024 года. Инцидент произошёл в квартире на улице Энергостроителей в Екатеринбурге. Бурдин пил водку на кухне со знакомыми и незнакомыми людьми, возникла ссора. Музыкант набросился на человека и ударил его кухонным ножом в живот.
После Бурдина задержали и отправили на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге. Сейчас музыканта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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