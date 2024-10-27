Один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом скончался

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Один из пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей возле автобусной остановки под Тель-Авивом скончался в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский 12-й телеканал.
По словам врача больницы «Ихилов», пострадавшему пытались спасти жизнь, но это не удалось.
Ранее недалеко от израильского города Тель-Авив грузовое транспортное средство врезалось в автобусную остановку и сбил людей. Грузовик врезался в автобусную остановку возле кинотеатра Cinema City Grillot. Движение в окрестностях было частично перекрыто.
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«Один из пострадавших в результате инцидента у базы Глилот скончался», – отметили журналисты.
Ранее недалеко от израильского города Тель-Авив грузовое транспортное средство врезалось в автобусную остановку и сбил людей. Грузовик врезался в автобусную остановку возле кинотеатра Cinema City Grillot. Движение в окрестностях было частично перекрыто.
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Александр Климов