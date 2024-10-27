Увеличилось число пострадавших после наезда грузовика на людей в Израиле

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Минимум 37 человек пострадали в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что среди них шестеро получили тяжелые ранения, еще шестеро — ранения средней тяжести. Один человек получил легкие травмы.
В настоящее время продолжается выяснения обстоятельств произошедшего. На месте находятся правоохранители. По данным полиции, водитель грузовика был нейтрализован.
Напомним, 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Инцидент произошел недалеко от военной базы. В результате случившегося пострадали более 30 человек. Врачи оказывают всем необходимую помощь.
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В настоящее время продолжается выяснения обстоятельств произошедшего. На месте находятся правоохранители. По данным полиции, водитель грузовика был нейтрализован.
Напомним, 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Инцидент произошел недалеко от военной базы. В результате случившегося пострадали более 30 человек. Врачи оказывают всем необходимую помощь.
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Екатерина Коршунова