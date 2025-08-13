Жена отрезала мужу гениталии во время ссоры в Индии
В индийской деревне Фасагандж Качнау (штат Бихар) 38-летняя Назнин Бано во время семейной ссоры отрезала гениталии своему мужу Ансару Ахмаду, который имеет двух жен, но оставался бездетным, что стало причиной постоянных конфликтов.
Инцидент произошел вечером 9 августа 2025 года. По данным полиции, ссора между супругами переросла в нападение: Назнин Бано нанесла мужу тяжелое увечье. Ансара Ахмада экстренно доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированную клинику в Раебарели из-за сложности травм. Женщина немедленно была задержана.
Как отметили в правоохранительных органах, семья страдала от отсутствия детей, несмотря на то, что у мужчины было две жены. Этот фактор неоднократно провоцировал бытовые конфликты.
Подобные преступления в Индии не единичны. В декабре 2024 года девушка отрезала половой орган партнеру после его отказа жениться на ней.
Читайте также: