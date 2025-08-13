Учительница США совратила 11-летнего ученика и обвинила его в домогательствах
34-летняя учительница Элли Бардфилд из Иллинойса признала вину в сексуальном насилии над 11-летним учеником, после чего обвинила ребенка в домогательствах во время допроса в полиции.
Бардфилд, работавшая заменяющей учительницей в школе г. Декейтер, в марте 2024 года дважды вступила в незащищённый секс с учеником у себя дома. Мать ребёнка обратилась в полицию 2 апреля, заметив изменения в его поведении. Следствие выявило, что женщина месяцами пересылала мальчику откровенные фото через SnapChat, дарила ему сотни долларов и неоднократно приглашала к себе с 2023 года.
На допросе Бардфилд заявила, что именно ученик начал домогаться её в ночь инцидента. По её версии, 11-летний ребёнок спровоцировал сексуальный контакт. Эти утверждения опровергаются доказательствами: перепиской, переводами денег и показаниями свидетелей.
В начале августа 2025 года учительница признала вину в суде. Её уволили из школы ещё в апреле 2024 года сразу после ареста. Суд назначил оглашение приговора на 25 сентября — Бардфилд грозит до 40 лет тюрьмы по обвинениям в насилии над несовершеннолетним.
