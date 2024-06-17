Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

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Во время обыска в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону были изъяты запрещенные предметы, в том числе средства мобильной связи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям. Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма.
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Дарья Осипова