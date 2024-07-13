Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова обвиняется в участии в ИГ*

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Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев обвиняется в участии в запрещённой ИГ*, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Гандалоев М.У., участвовавший в ЧП в СИЗО, обвиняется также по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 223.1 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ», — цитирует агентство слова своего собеседника.
Уточняется, что Гандалоев обвиняют в участии в террористической организации ИГ*, а также в изготовлении самодельных взрывных устройств.
Предположительно, в 2022-2023 годах обвиняемый вместе с братом и знакомым купили компоненты для изготовления СВУ, а затем отправились в горы, где записали видеоролик, на котором дают присягу ИГ*.
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*Запрещённая в России террористическая организация
Евгения Парфентьева