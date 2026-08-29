Один мужчина погиб и двое пострадали во время стрельбы на охоте в Новосибирской области
Один мужчина погиб и двое пострадали во время стрельбы на охоте в Новосибирской области. Об этом пишет mk.ru.
Трагический инцидент произошел в Мошковском районе. Мужчина позвонил своим близким и сообщил, что их расстреляли. Во время звонка он находился в автомобиле, а рядом лежали двое его родственников. Россиянин не знал, живы ли они, и опасался выходить из машины.
Прибывшие на место спасатели и полицейские обнаружили одного погибшего, второго — в тяжёлом состоянии и третьего мужчину с лёгкими ранениями.
Пострадавшего с тяжёлыми травмами оперативно эвакуировали и передали медикам. Тело погибшего оставили на месте для проведения следственных мероприятий. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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