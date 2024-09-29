Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира

Фото: istock/rebius
Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Пассажир потерял сознание в аэропорту Внуково, но ему была оказана помощь, и он продолжил полет. Во время полета пассажиру снова стало плохо, у него случился сердечный приступ. Родственники и члены экипажа пытались помочь, но безуспешно.
По факту смерти начато расследование.
Ранее пассажирский самолет экстренно изменил маршрут и совершил вынужденную посадку в другом городе.
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По факту смерти начато расследование.
Ранее пассажирский самолет экстренно изменил маршрут и совершил вынужденную посадку в другом городе.
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Александр Климов