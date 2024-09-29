Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира

По делу об убитой в Балаково предпринимательницы Натальи Алешниковой, которую нашли с перерезанным горлом, задержали супругов Светлану и Алексея Тюрьгановых. О неожиданных поворотах в расследовании похищения и убийства бизнесвумен в Рязанской области читайте в материале «Радио 1».