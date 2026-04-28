Один погиб, десятки спасены: произошёл крупный пожар на севере столицы
На севере Москвы произошёл серьёзный пожар в строящемся здании. Возгорание возникло во 2-м Амбулаторном проезде и охватило второй и третий этажи объекта. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Спасателям удалось эвакуировать 12 человек, троим из них потребовалась медицинская помощь.
На месте продолжают работать экстренные службы. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.
Ранее стало известно, что ядом с подмосковной деревней Брехово вспыхнул пожар в автомастерской. По предварительным сведениям, возгорание произошло из-за неаккуратного использования инструментов. Пламя охватило значительную площадь помещения, внутри находились легковоспламеняющиеся материалы.
