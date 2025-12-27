«Найти ей нормального мужика»: в Подмосковье мужчина похитил дочь для выдачи замуж

27 декабря 2025, 21:46

«Осторожно, новости»: В Домодедово мужчина похитил дочь для выдачи замуж

Фото: istockphoto/Dzurag

18-летнюю жительницу Минусинска, по словам её возлюбленного, похитил отец и намеревается выдать замуж. Об этом пишет «Осторожно, новости».