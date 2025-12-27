«Найти ей нормального мужика»: в Подмосковье мужчина похитил дочь для выдачи замуж
18-летнюю жительницу Минусинска, по словам её возлюбленного, похитил отец и намеревается выдать замуж. Об этом пишет «Осторожно, новости».
Как утверждает молодой человек, Виктория собиралась лететь в Египет через Москву, однако в аэропорту Домодедово её задержали якобы по подозрению в краже. После этого в аэропорт приехал отец девушки и забрал её.
По словам юноши, сотрудники передали Викторию отцу, который силой увёз её в хостел в Мытищах, забрал деньги, документы и телефон. Там девушке удалось вызвать полицию. Мужчину задержали, но позже, как утверждается, отпустили.
Друзья парня попытались помочь Виктории, однако отец, по его словам, вновь отобрал у неё средства и увёз в неизвестном направлении. Молодой человек считает, что родитель хочет вернуть дочь домой и «найти ей нормального мужика», поскольку против её отношений с нынешним избранником.
