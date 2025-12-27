На Тайване идет эвакуация людей после землетрясения
Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC объявил об эвакуации сотрудников из нескольких зданий после землетрясения магнитудой 7,0 у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Reuters.
Эвакуация проходит в технологическом парке города Синьчжу, где находится штаб-квартира компании. В TSMC подчеркнули, что главный приоритет — безопасность персонала.
Людей выводят на открытые площадки и проводят перекличку в соответствии с регламентом реагирования на ЧС. В фирме отметили, что системы охраны труда и промышленной безопасности на всех объектах работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Северных Курил.
Читайте также: