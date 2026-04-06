Один спектакль в Москве может сорваться из-за отравления актеров

20 членов труппы из Красноярска отравились перед спектаклем в театре Моссовета
Труппа из Красноярска отравилась на гастролях прямо перед спектаклем «Бой с тенью» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Всего пострадали 20 человек — среди них как артисты, так и технические работники. Одну актрису экстренно госпитализировали, остальных осматривают врачи.

Труппа остановилась в гостинице «Пекин» на Тверской. Утром артисты позавтракали в столовой — в меню были сырники, каша, омлет и сосиски.

К обеду, во время репетиции в театре Моссовета, участникам постановки резко стало плохо — у них начались рвота и диарея. Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно.

Вечерний спектакль, запланированный на 19:00, с большой вероятностью отменят. Решение пока принимают организаторы и администрация театра Моссовета.

Лидия Пономарева

