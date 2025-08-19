В Новосибирской области школьники сорвали российский флаг со столба — видео
В городе Бердске Новосибирской области подростки сорвали российский флаг со столба. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia.
На опубликованном изданием видео видно, как один из членов компании залез на столб и сорвал с него триколор. Спустившись с флагом, он уходит вместе с товарищами, размахивая им.
Ранее Радио 1 рассказывало о солдатах ВС РФ, которые разместили российский триколор совместно с американским флагом на трофейном натовском БТР М113. Таким образом бойцы штурмовали позиции ВСУ на Запорожском направлении.
