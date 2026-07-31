Одна деталь помогла раскрыть преступление 20-летней давности
В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя, которое совершили летом 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
Правоохранители повторно проанализировали материалы дела, и их внимание привлекла одна деталь — на месте обнаружения тела не было следов борьбы. Тогда они предположили, что преступление произошло в другом месте, а потерпевшего позже перенесли.
В поле зрения правоохранителей попал 47-летний житель Красноярска. В 2006 году он утверждал, что проезжал мимо на мотоцикле, а его родственники подтвердили алиби. Однако повторные допросы выявили противоречия, и следователи убедили мужчину признаться.
Они выяснили, что 1 июня 2006 года красноярец во время ссоры избил знакомого в гараже, вывез его без сознания на мотоцикле и оставил в промзоне. Экспертиза подтвердила его показания. Материалы дела направили для рассмотрения в суд.
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