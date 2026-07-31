Одна деталь помогла раскрыть преступление 20-летней давности

31 июля 2026, 09:13

Жителя Красноярска осудят за убийство знакомого в 2006 году

Фото: iStock/blinow61

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя, которое совершили летом 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.