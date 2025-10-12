Одна деталь породила две новые версии исчезновения семьи Усольцевых
В ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском, выяснилась новая деталь – телефон главы семейства заметили возле дороги Кутурчин – Мина, а не в тайге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на поисковиков.
При помощи биллинга выяснилось, что телефон Антона Усольцева находится намного дальше от района первоначальных поисков. Это породило две новые версии: либо Усольцевы сменили машину, когда оставили свою рядом с поселком, либо их кто-то увез. В связи с этим лагерь с волонтерами в поселке Кутурчин планируют свернуть, а поисковиков отправить по домам.
Напомним, супруги Усольцевых и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября во время похода в горы. На их поиски отправились правоохранители, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители. Пока местонахождение семьи неизвестно.
