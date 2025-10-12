Одна деталь породила две новые версии исчезновения семьи Усольцевых

12 октября 2025, 07:24

Телефон пропавшего с семьей Антона Усольцева засекли у дороги, а не в тайге

Фото: iStock/Photosspeakathousandwords

В ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском, выяснилась новая деталь – телефон главы семейства заметили возле дороги Кутурчин – Мина, а не в тайге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на поисковиков.