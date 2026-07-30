Одна из ведущих авиакомпаний заперла туристов в самолете на сутки

30 июля 2026, 22:42

PYOK: Клиенты Emirates сутки провели на рейсе из ОАЭ в КНР

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажиры рейса авиакомпании Emirates, следовавшего из Дубая в Шанхай, почти сутки провели на борту самолета из-за неблагоприятных погодных условий и технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщает портал PYOK.