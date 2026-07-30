Одна из ведущих авиакомпаний заперла туристов в самолете на сутки
Пассажиры рейса авиакомпании Emirates, следовавшего из Дубая в Шанхай, почти сутки провели на борту самолета из-за неблагоприятных погодных условий и технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщает портал PYOK.
Инцидент произошел 22 июля. Изначально вылет был запланирован на 2:50 по местному времени, однако из-за плохой погоды в Шанхае рейс задержали на несколько часов. Самолет смог отправиться только в 7:40, но вместо конечного пункта назначения приземлился в Ханчжоу.
Предполагалось, что лайнер переждет шторм в аэропорту Ханчжоу и затем продолжит полет. Однако погодные условия в Шанхае нормализовались раньше, чем в Ханчжоу, при этом китайские власти не разрешили пассажирам покинуть самолет. В результате людям пришлось оставаться на борту в ожидании дальнейшего решения.
Позже к воздушному судну прибыл новый экипаж, однако вылет вновь был отложен: во время проверки специалисты обнаружили техническую неисправность самолета. После этого Emirates приняла решение отменить перелет до Шанхая, а местные власти дали разрешение на высадку пассажиров.
Последние пассажиры покинули борт утром 23 июля, около 9:00, почти через 24 часа после вылета из Дубая. Затем их доставили в Шанхай автобусами. Emirates считается одной из ведущих авиакомпаний мира и регулярно получает международные отраслевые награды, в том числе Business Traveller Middle East и Skytrax, за высокий уровень обслуживания пассажиров.
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