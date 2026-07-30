На Сахалине самолёт вернулся в аэропорт после столкновения с птицей
Самолёт, следовавший из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вылета сразу после взлёта. Предварительно, причиной стало столкновение с птицей, сообщили этой ночью в Telegram-канале «Дальневосточная транспортная прокуратура».
Осмотр показал, что повреждений у самолёта нет. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований по орнитологическому обеспечению полётов. Пассажиры, которые находились на борту воздушного судна, позднее отправились к месту назначения на резервном воздушном судне.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Петропавловска-Камчатского спасатели выручили двух молодых туристов, застрявших на крутом склоне Никольской сопки. По словам специалистов, хотя эта территория кажется лёгкой для подъёма, ближе к вершине на склоне сопки находится множество сыпучих камней. Эта зона представляет реальную опасность для «скалолазов».
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