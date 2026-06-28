Одна просьба пенсионера обернулась нападением на него соседа

28 июня 2026, 15:19

Сосед напал на 79-летнего пенсионера в Воронежской области

Фото: istockphoto/Dzurag

В Бобровском районе Воронежской области 36-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на пожилого соседа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.