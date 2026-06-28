Одна просьба пенсионера обернулась нападением на него соседа
В Бобровском районе Воронежской области 36-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на пожилого соседа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Конфликт произошёл в селе Сухая Берёзовка. 79-летний пенсионер пригласил соседку помочь ему с посадкой цветов на приусадебном участке. Женщина откликнулась на просьбу и пришла к нему.
Вскоре на территории домовладения появился её сожитель, который устроил с ней ссору. Хозяин дома попытался утихомирить разбушевавшуюся пару и призвал их прекратить выяснение отношений. В ответ на это мужчина схватил деревянное топорище и нанёс удар по голове пенсионеру.
Пострадавшего доставили в больницу, где медики оценили полученные травмы как лёгкий вред здоровью. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он признал свою вину и дал подробные показания.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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