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Одна просьба пенсионера обернулась нападением на него соседа

Сосед напал на 79-летнего пенсионера в Воронежской области
Фото: istockphoto/Dzurag

В Бобровском районе Воронежской области 36-летний местный житель предстанет перед судом за нападение на пожилого соседа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



Конфликт произошёл в селе Сухая Берёзовка. 79-летний пенсионер пригласил соседку помочь ему с посадкой цветов на приусадебном участке. Женщина откликнулась на просьбу и пришла к нему.

Вскоре на территории домовладения появился её сожитель, который устроил с ней ссору. Хозяин дома попытался утихомирить разбушевавшуюся пару и призвал их прекратить выяснение отношений. В ответ на это мужчина схватил деревянное топорище и нанёс удар по голове пенсионеру.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики оценили полученные травмы как лёгкий вред здоровью. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он признал свою вину и дал подробные показания.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Никита Кротов

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