В Мытищах пьяный посетитель паба напал на женщину
Нетрезвый молодой человек ударил по лицу женщину. Нападение случилось в одном из пабов города Мытищи, пишет Телеграм-канал Baza.
Пострадавшая посетительница заведения на проспекте Астрахова в жилом комплексе «Новое Медведково» по имени Кристина рассказала, что агрессор сначала пытался с ней познакомиться и хотел её обнять. После того как она отказала, мужчина перешёл к оскорблениям и угрозам.
По словам пострадавшей, злоумышленник выкрикивал угрозы в духе «разобью тебе лицо», после чего дело дошло до рукоприкладства. При этом сам мужчина отрицает свою вину и настаивает, что его спровоцировали.
Нападавшего задержали, но, по опасениям Кристины, он может избежать серьёзного наказания. По предварительной информации, серьёзных травм девушка не получила.
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