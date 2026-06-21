Пьяный неадекват напал на детей в российском лагере

21 июня 2026, 08:39

В Тыве пьяный парень проник в лагерь «Орленок» и избил детей

Фото: iStock/blinow61

В Тыве полиция задержала 25-летнего парня, который проник на территорию лагеря «Орленок» на озере Чагытай и набросился на детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.