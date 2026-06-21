Пьяный неадекват напал на детей в российском лагере
В Тыве полиция задержала 25-летнего парня, который проник на территорию лагеря «Орленок» на озере Чагытай и набросился на детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.
По предварительным данным, все произошло 21 июня. Пьяный неадекват зашел в один из корпусов, напал на подростков и повредил мебель. Сотрудники лагеря самостоятельно задержали его и передали прибывшим на место полицейским. Пострадавших осмотрели медики, им оказали необходимую помощь.
Как сообщили в СУ СК региона, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 213 УК: «Хулиганство». Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют все детали. Они также проверят действия администрации лагеря по соблюдению мер безопасности.
Ранее сообщалось, что суд в Перми отправил под домашний арест двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганском нападении на двух мужчин. Подростки применили цепи и металлические прутья, после чего пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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