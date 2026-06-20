SHOT: неизвестный напал на посетителей ТЦ с мачете в Краснодаре
В Краснодаре произошло нападение в торговом центре West Mall, расположенном на Западном Обходе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, молодой человек примерно 19 лет с мачете ворвался в отделение МФЦ и атаковал посетителей. В результате одна женщина скончалась, еще несколько человек получили ранения.
Очевидцы рассказывают, что в помещении было много крови, люди в панике выбегали из здания. Нападавшего уже задержали, сейчас с ним работают правоохранители.
Ранее девятилетний ученик гонялся за учительницей с мачете после замечания. Ее спас охранник.
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