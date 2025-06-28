Семья из России погибла в ДТП в Белоруссии
В аварии под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей. Об этом сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
ДТП произошло около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина. 26-летний водитель Mercedes ехал в сторону столичного аэропорта и врезался в такси Skoda, которое двигалось в попутном направлении. Согласно информации ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате удара машину такси отбросило в ограждение, водителя госпитализировали с травмами. Погибли четыре пассажирки автомобиля Skoda: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет.
Водитель и пассажир Mercedes не пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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