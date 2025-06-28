СК: четыре человека не выжили в аварии с микроавтобусом в ЛНР из-за уснувшего водителя
Четыре человека не выжили после аварии по вине заснувшего водителя, сообщил СК России по Луганской народной республике (ЛНР).
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги Меловое — Беловодск в Меловском районе региона. Водитель микроавтобуса, который следовал из столицы в Донецк, заснул за рулем. Транспортное средство, в котором находилось девять пассажиров, съехало в кювет и перевернулось.
В итоге четыре пассажира скончались, водителя 1980 года рождения доставили в больницу. Известно, что проводится расследование. Еще Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в Московской области.
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