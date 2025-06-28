«Пикап-гуру» Лесли заподозрили в распространении детского порно
Мизулина заподозрила блогера Лесли в распространении порно с несовершеннолетними
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина обвинила блогера и «пикап-гуру» Алекса Лесли (Александра Кириллова) в возможном распространении порнографии, включая контент с несовершеннолетними. Она призвала правоохранителей проверить его интернет-ресурсы.
Мизулина выразила обеспокоенность деятельностью Алекса Лесли. По ее мнению, он и его соратники могут быть причастны к тиражированию запрещенного контента через свои онлайн-платформы.
Ранее сообщалось, что против одного из последователей Лесли, который домогался женщин, возбудили уголовное дело. Следственный комитет России опубликовал кадры задержания «ученика» извращенного гуру.
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Екатерина Мизулина выпустила в своем Telegram-канале пост, в котором она отреагировала на новость.
«Похоже в ближайшие годы всем этим «людям» будет не до знакомств. Кстати, правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника, там еще и распространение порнографии, в том числе похоже и с участием несовершеннолетних», — написала Мизулина.