Одного из сбежавших 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге задержали

08 сентября 2025, 07:48

Фото: iStock/e-crowYakobchukOlena

В ночь на 8 сентября сотрудники ГУФСИН по Свердловской области совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.