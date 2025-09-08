Одного из сбежавших 1 сентября из СИЗО в Екатеринбурге задержали
В ночь на 8 сентября сотрудники ГУФСИН по Свердловской области совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, задержанным оказался Александр Черепанов. Розыск второго беглеца, Ивана Корюкова, продолжается. По информации Антитеррористической комиссии Свердловской области, оба осужденных были приговорены за приготовление к террористическому акту.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой». Власти призывают граждан быть бдительными и сообщать о любой информации, касающейся местонахождения Корюкова.
