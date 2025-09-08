Рой пчел до смерти зажалил женщину, которая много лет занималась пчеловодством
В Ирландии рой пчел напал на женщину и зажалил ее до смерти. Об этом сообщает издание The Irish Times.
73-летняя Кэтлин Девин и ее муж много лет занимались пчеловодством. Пара не раз получала награды за свой мед на сельскохозяйственных выставках, однако в начале сентября они стали жертвами нападения роя.
Инцидент произошел возле их дома в селе Балликасл.
Соседи незамедлительно вызвали экстренные службы. Кэтлин Девин пострадала сильнее всего, ее отправили на вертолете в медицинское учреждение. Во время транспортировки казалось, что состояние Девин улучшилось, однако это ее не спасло.
Женщина погибла, несмотря на быстрое оказание медицинской помощи.
