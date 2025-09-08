Рой пчел до смерти зажалил женщину, которая много лет занималась пчеловодством

08 сентября 2025, 06:27

The Irish Times: В Ирландии рой пчел до смерти зажалил 73-летнюю женщину-пчеловода

Фото: iStock/Three Spots

В Ирландии рой пчел напал на женщину и зажалил ее до смерти. Об этом сообщает издание The Irish Times.