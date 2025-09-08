В Стамбуле начались массовые акции протеста, которые переросли в стычки с полицией

08 сентября 2025, 01:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией на улицах города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Причиной протестов стало недовольство сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне власти запретили проведение митингов в шести районах Стамбула, а местный суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиционной партии.



