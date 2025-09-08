В Стамбуле начались массовые акции протеста, которые переросли в стычки с полицией
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией на улицах города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Причиной протестов стало недовольство сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне власти запретили проведение митингов в шести районах Стамбула, а местный суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиционной партии.
В российском регионе полыхающая машина вылетела на строящийся мост и рухнула в реку — видео
Вечером 7 сентября протестующие начали собираться у штаб-квартиры НРП, однако полиция установила барьеры и блокировала подходы к зданию. Часть демонстрантов попыталась прорвать полицейские кордоны — это привело к стычкам с правоохранителями.
В настоящее время информация о пострадавших или задержанных участниках акций протеста не поступала.
Ранее сообщалось, что культовый советский и российский автор-фантаст Василий Головачев ушел из жизни. Писателю было 77 лет. В последнее время он испытывал проблемы со здоровьем, а вчера умер из-за инсульта в реанимации.