В Приморье мужчина насмерть забил своего знакомого гаечным ключом

08 сентября 2025, 04:18

В Приморье работника карьера убили гаечным ключом от бульдозера во время ссоры

Фото: iStock/Artem_Furman

В Приморском крае 35-летнего работника карьера убили гаечным ключом от бульдозера. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.





Тело погибшего было обнаружено 1 сентября в автомобиле на улице Гарнизонная села Барабаш.



Следствием установлено, что между жертвой и его 41-летним знакомым произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил гаечный ключ и множество раз ударил им погибшего по телу и голове. Орудие убийства нашли в вагончике для временного проживания.



