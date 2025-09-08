В Приморье мужчина насмерть забил своего знакомого гаечным ключом
В Приморье работника карьера убили гаечным ключом от бульдозера во время ссоры
В Приморском крае 35-летнего работника карьера убили гаечным ключом от бульдозера. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Тело погибшего было обнаружено 1 сентября в автомобиле на улице Гарнизонная села Барабаш.
Следствием установлено, что между жертвой и его 41-летним знакомым произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил гаечный ключ и множество раз ударил им погибшего по телу и голове. Орудие убийства нашли в вагончике для временного проживания.
Подозреваемый задержан. Суд по ходатайству следователя избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.