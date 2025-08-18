Ревнивец решил избавиться от останков возлюбленной и устроил катастрофический лесной пожар

18 августа 2025, 15:36

В США мужчина решил скрыть следа убийства возлюбленной и устроил лесной пожар

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Об этом сообщает Daily Mail.