Ревнивец решил избавиться от останков возлюбленной и устроил катастрофический лесной пожар

Фото: iStock/Toa55

В Калифорнии мужчина расправился с возлюбленной и устроил лесной пожар, чтобы избавиться от останков. Об этом сообщает Daily Mail.



33-летний Виктор Серритено познакомился с будущей жертвой в интернете. В августе 2020 года 22-летняя Присцилла Кастро приехала к нему в гости. В последний раз ее видели живой 16 августа.

Спустя некоторое время в заповеднике Putah Creek Wildlife Area были обнаружены обугленные останки женщины. Благодаря кулону, который был на ней, удалось установить личность погибшей.

В ходе расследования выяснилось, что Виктор Серритено был причастен к убийству Присциллы Кастро. Чтобы скрыть следы преступления, он решил сжечь тело женщины в лесу. Это привело к возникновению лесного пожара, который стал одним из самых разрушительных в истории округа Солано.

Серритено так и не признался, почему совершил это преступление. Предполагаемый мотив — ревность.

Огонь, который разжег Серритено, слился с пожарами, начавшимися в лесах Калифорнии из-за молний. Эти пожары погубили шесть человек, разрушили полторы тысячи строений и уничтожили 363 тысячи акров винодельческих угодий.

Екатерина Коршунова

